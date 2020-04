Of de Bambi's ons echt uit de brand gaan helpen, is nog de vraag

Ze komen de natuur namelijk redden, de mensen in die heli's. Zonder hen zou de omgeving hier in een rap tempo veranderen in een zwartgeblakerde woestijn, in een doodse vlakte met verkoolde berken en gitzwarte graspollen. In een kerkhof van insecten. In een nachtmerrie, dus. Want er is brand. Zeg maar gerust: een dikke fik die de hele boel bedekt met een dik pak viezig grijze rook. Tinten grijs die je zeker niet in wil ademen.