Oirschot en heel Kempenland: sta op tegen economische belangen van Brainport

COLUMN Klimop is helemaal niet zo’n drama: wel veel werk, maar ook nuttig en handig

Gaat het nu weer over de tuin? Ja, want na de vorige keer was het nog niet klaar. Nu is een tuin nooit klaar, dat maakt het ook leuk, maar we kunnen weer fijn buiten zitten. Het grote onderhoud is zo’n beetje klaar, nu nog wat bijhouden.