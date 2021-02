Om drie over negen stond ik in de gang van mijn huis. Ik hing mijn jas op. Wat te doen?

Vrijdagavond liep ik tegen negenen over straat. Ik was bij goede vrienden op bezoek geweest om bij te kletsen, te eten en biertjes te drinken. In mijn telefoon had ik de wekker gezet op kwart voor negen, zodat ik zeker op tijd terug naar huis zou wandelen.