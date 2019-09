Om te koesteren: klein ongemak dat niet hindert

Column Uitputting over alle beloften, verwachtin­gen en cijfers uit Den Haag

9:47 Rond Prinsjesdag overvalt me een soort moeheid en hoofdpijn over alle beloften, verwachtingen en cijfers uit Den Haag. Het begint al dagen van tevoren, als alle Frits Westers, met of zonder een drankkegel, hijgerig met de belangrijkste plannen komen. Ze vechten om op tv te komen en wat al onduidelijk was, wordt nog onduidelijker, omdat niemand kan vertellen hoe we er nu precies voorstaan en waar we werkelijk op kunnen rekenen, de media niet en de politici evenmin.