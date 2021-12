Omdat bij ons alles dicht ging, leek Antwerpen opener dan ooit

Antwerpen was op stripgebied het walhalla, waar je altijd het gevoel had dat je nooit genoeg geld bij je had. Later combineerde ik die strip­uitstapjes met het weelderige en exotische kroegleven van de Scheldelstad. En ik was bepaald niet de enige. Als je diep in de nacht meedeed aan de kuskesdans, dan was de kans groot op Nederlandse zoenen. Toen ik in Tilburg ging studeren (nou ja), reden we vaak midden in de nacht met de auto naar Den Anvers, zoals we het noemden, omdat Antwerpen met New York gemeen had dat de stad nooit sliep.