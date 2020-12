Omdat wij met z'n allen zo onvolwassen zijn, zitten de kinderen nu thuis

ColumnWaar voor veel mensen - getuige de rijen voor de winkels van Rituals - prijzig doucheschuim een primaire levensbehoefte is, had ik toen ik het lockdown-nieuws maandag hoorde vooral de neiging om snel nog even naar de slijter te hollen. Bij wijze van spreken dan, hè (ik zeg het maar even voordat ik straks de ganse Blauwe Knoop over me heen krijg).