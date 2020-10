Omgaan met een pandemie heeft wel iets van rouwverwerking

En nu bevind ik me in een fase waarvan ik niet precies weet of het acceptatie of ontkenning is, maar feit is dat corona me even niet meer boeit. Ik weet dat corona nog wel buitengewoon geïnteresseerd is in ons, dus ik houd me keurig aan de richtlijnen, maar ik ben vooral klaar met alle meningen. Wat op zich misschien een beetje raar is voor iemand die qua werk af en toe een mening op papier dient te zetten, maar mensen in een rouwproces zijn nu eenmaal niet altijd even redelijk.