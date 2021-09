Onbeperkt buffet van Vreetschuur Het Gapende Nijlpaard

Stop met de aanleg van nieuwe Natuurpoor­ten; ‘Natuur­poort is natuur­moord’

23 augustus Hupsakee. Ik gooi de knuppel midden in het hoederhok. Ik zie de kippen al uiteenstuiven. De stelling? ‘Natuurpoort is natuurmoord!’ Ik gooi hem in de groep. Wat vind jij ervan? Natuurpoorten zijn de startplaatsen voor fiets- en wandelroutes in fraaie natuurgebieden. Vaak grotere gebieden als de Strabrechtse Heide en de Maashorst, maar ook het Keelven bij Someren.