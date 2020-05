Ondanks de verlaten straten waren er toch twee automobilisten in geslaagd elkaar te raken

Commentaar Coalitie kan verband corona en vee niet te negeren

4 mei In 2003 verscheen het rapport 'Ammoniak en stank in Brabant'. Het was een vervolg op de rapportage 'Veehouderij: ammoniak, geur en fijnstof'. Het is maar om aan te geven dat de discussie over intensieve veehouderij en leefomgeving niet van vandaag of gisteren is. Tal van rapporten zijn erover verschenen en inmiddels staat wel vast dat veehouderij schadelijk is voor de natuur en de gezondheid.