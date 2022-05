Onopgemerkt in de schaduw op het terras, want geen zin in vage kennissen van vroeger

Een paar keer per jaar trakteerde ik mezelf op een bezoek aan een terras, meestal op zonnige dagen in het voorjaar en hartje zomer. Met mijn neef sprak ik ook weleens af op het Wilhelminaplein in Eindhoven, om over muziek te kletsen en over het leven zonder muziek, maar zo’n terrasbezoek in je eentje was anders. Dan wilde je anderen observeren en voor de rest in rust en vrede drinken, zoals Billy C. zong.