Ons gezond verstand ziet steeds meer ruimte

ColumnNukkig draaide de vierjarige zijn rug naar de iPad toe. Dat filmpje van de juf waarin ze de dagelijkse gang van zaken in haar klas in tijden van corona uitlegde, kon hem gestolen worden. Acht weken thuis in de dwingende invloedssfeer van zijn 'grote' broer (bijna zeven) hadden hem volwassen gemaakt. Vond hij zelf. En groep 1 was kinderachtig. Vond hij zelf.