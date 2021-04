Ons interview met Willy van der Kuijlen na 21 jaar alsnog online

INGEZONDEN OPINIE Directeur Goense van ZLTO reageert: de consument beslist zelf in de winkel over landbouw

18 april EINDHOVEN - In het opinieartikel ‘van boer naar laborant’ (ED 12-4) ontvouwen niet-agrariërs, de heren Vermeulen en Daenen, hun visie op de toekomst van de boer. Het is fijn en waardevol dat zij zich bekommeren om de toekomst van de agrarische ondernemer. Het is goed om te kauwen op meningen van buiten je eigen blikveld.