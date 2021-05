Onteigening pensioengeld; kasstroom systeem, ingebracht bij formateur, voor iedereen voordelig

Op dezelfde dag verscheen er ook een coverstory (met Koolmees als casino croupier) in Elseviers Weekblad. Jeroen van Wensen en Joris Heijn maken gehakt van het nieuwe stelsel. Zij ontmaskeren gemotiveerd dat deze hele heisa er is om het slechte beleid bij de door de overheid gedomineerde fondsen ABP en PFZW (Zorg en Welzijn) te maskeren. Veel te weinig premie betaald door de werkgever.

Pensioenprofessor Hans van Meerten zegt er dit over: ‘In de wandelgangen hoor je dat de hele pensioenindustrie moet meewerken om de puinhopen bij ABP en PFZW op te ruimen. Draagvlak voor de plannen is er nauwelijks, en dan gaan we even 1.700 miljard euro ‘invaren’.’

Strijdig met Europese regels

Van Meerten is ook de advocaat in de lopende zaak, die namens o.a. KBO-Brabant en Stichting Pensioenbehoud tegen de staat is aangespannen. Het gaat over de strijdigheid van de huidige Pensioenwet met de Europese regels. Zeg maar over het moeten aanhouden van abnormaal hoge buffers door de gekozen rekenrente voor er geïndexeerd mag worden.

Hij zegt ook dat het ongehoord is dat het individuele bezwaarrecht tegen ‘invaren’ is afgenomen door Koolmees, maar dat dat niet gaat helpen. Er zal een rits rechtszaken worden gevoerd. Niet gek, gepensioneerden worden onteigend en gediscrimineerd. Onteigend worden werkenden en gepensioneerden nu al.

Dat gepensioneerden nog heel lang niets krijgen en alleen maar achteruit kachelen met hun pensioen kunt u zien op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Log in met uw DigiD en na even zoeken vindt u de prognose van uw aanvullend pensioen plus uw AOW samen, over 10 jaar na nu.

Quote Over 10 jaar is het pensioen­ver­mo­gen weer verdubbeld van bijna 2000 miljard naar 4000 miljard vanwege fantasti­sche rendemen­ten; het geld kan nooit meer op voor de pensioenen in Nederland! Wilma Berkhout

U ziet drie scenario’s: gewoon, gunstig en ongunstig. Bij gewoon gaat u er al op achteruit, bij gunstig een ietsje vooruit, maar bij ongunstig verliest uw pensioen tot wel 25 % aan koopkracht! Bovenop de 22 % die u al voor de kiezen hebt gehad. Laat nu het ABP desgevraagd telefonisch aangeven dat het ongunstige scenario het meest voor de hand liggende is...

Over 10 jaar is het pensioenvermogen van Nederland weer verdubbeld van bijna 2000 miljard naar 4000 miljard vanwege fantastische werkelijke rendementen. Het geld kan nooit meer op voor de pensioenen in Nederland! Toch vraagt men hoge premies en zijn de pensioenuitkeringen straks nooit geïndexeerd. Een niet geïndexeerd pensioen is een slecht pensioen. Waarom? Om de pensioenidustrie te behagen?

Win-win-win-win, zonder met de ogen te knipperen

Aan de (in)formateur en de Kamerfracties is door prominenten de oplossing gegeven, die met gejuich moet worden ontvangen. Hun kasstroom systeem maakt dat het private pensioengeld nooit opgaat, de premies voor de werkgevers kunnen naar 10 à 15 %. Een flink hoger nettoloon daardoor voor de werknemers én een goed pensioen later, een veel hogere belastingopbrengst voor de minister van Financiën en gewoon geïndexeerde pensioenen.

Dus: win-win-win-win. Dat is gewoon mogelijk zonder met de ogen te knipperen. Zoveel geld is er in private (!) pensioenfondsen. Het huidige pensioenstelsel kwakkelt helemaal niet. Het heeft alleen maar door puur politiek keuzes en dito wetgeving desastreus uitgepakt voor werkenden en veel gepensioneerden.

Kunnen we afspreken, zodra we weer fysiek weer mogen demonstreren, dat we met alle gepensioneerden van de pensioenfondsen op het Malieveld gaan staan en dit mooie kasstroom systeem eisen?

Wilma Berkhout uit Stiphout is voormalig belastinginspecteur