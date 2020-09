Ontslagen barkeeper kan beter aan de slag als verpleger

Ik moest aan een klusjesman denken, die het nodige heeft opgeknapt in het huis van mijn hypotheek. Het is een kunstzinnige, intelligente man, die zich verdiept in de wereld. Met de verbouwing van zijn eigen huis begon dertig jaar geleden zijn kluscarrière. Hij had daar meer voldoening van dan hij had verwacht en sindsdien klust hij, ook omdat het meer oplevert dan de kunsten. Hij kan zo’n beetje alles, van schilderen en timmeren tot het aanleggen van badkamers. Hij werkt zeer secuur en levert telkens vakwerk.