Ontwerper vaccin voorspelde meer varianten coronavirus; het inperken van vrijheden kan averechts werken

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - Is het virus dan niet door vaccinatie te beteugelen? Was ons niet beloofd dat bij het bereiken van een vaccinatiegraad van minimaal 80 tot 85% in de bevolking het virus overwonnen zou zijn? Niets blijkt minder waar.

Robert Malone, viroloog en immunoloog die aan de wieg stond van de ontwikkeling van de mRNA-techniek, heeft voorspeld dat uitgebreide vaccinatie van de bevolking aanleiding zou geven tot het ontstaan van meer besmettelijke varianten van het virus. Ook heeft hij voorspeld dat er booster-vaccinaties noodzakelijk zullen zijn, die op termijn waarschijnlijk niet het gewenste resultaat zullen opleveren. Tot op heden heeft hij helaas gelijk gehad.

Het doorlopen van besmetting en/of ziekte veroorzaakt in het algemeen een meer langdurige immuunrespons en bescherming dan vaccinatie. Het is dus niet ondenkbaar dat juist een mix van gevaccineerden en ongevaccineerden in de bevolking een betere bescherming tegen het virus biedt dan uitsluitend een hoge vaccinatiegraad. Het inperken van vrijheden voor de groep ongevaccineerden door het invoeren van een QR-code, 3G en op termijn mogelijk 2G, vaccinatieverplichting op de werkvloer of huisarrest voor ongevaccineerden zal daarom juist averechts kunnen werken. Het hanteren van de exit-strategie van het kabinet om liefst een 100% vaccinatiegraad te bereiken zal onvoldoende zijn om het virus te beteugelen, bij een virus dat muteert en steeds minder gevoelig wordt voor de bestaande vaccins.

Zwalkend en inconsistent kabinetsbeleid

Het zwalkend en inconsistent kabinetsbeleid ten aanzien van bovenstaande problematiek stemt mij somber. Dansen met Janssen, hos in Den Bosch en vervolgens op 1,5 meter in de rij staan bij de slager met een mondkapje voor. Begrijpt u het nog? Ik niet meer. Ook de eenzijdige en soms onjuiste informatie die door het kabinet verstrekt wordt vind ik zorgelijk. Als Hugo de Jonge beweert voldoende tijd te hebben om pas vanaf december aan te vangen met grootschalige booster-injectie, staat hij weer achteraan in de rij van Europese landen. Als de minister meldt dat het vaccin ook op lange termijn veilig is omdat er reeds honderden miljoenen mensen zijn gevaccineerd, heeft hij het weer niet begrepen.

Quote Bezuinigin­gen in de zorg van vele jaren zijn mede oorzaak voor het dreigende zorgin­farct van dit moment

Helaas bestaat er geen panklare oplossing voor de complexe coronaproblematiek. Waar ik wel van overtuigd ben is dat de bezuinigingen in de zorg van vele jaren mede oorzaak zijn voor het dreigende zorginfarct van dit moment. Hierbij is corona de pijnlijke druppel die de emmer doet overlopen. Regelmatig werd ik geconfronteerd met termen als efficiëntieslag, reorganisatie en bezuiniging. De praktische vertaling hiervan bestond in het algemeen uit het verrichten van meer werk met hetzelfde of geringer aantal mensen. De citroen in de zorg is al meer dan uitgeknepen.

Onvoldoende lering getrokken

Wat dat betreft heeft het kabinet onvoldoende lering getrokken uit de overbelasting van de zorg gedurende de eerste coronapiek in het voorjaar 2020. Er is nauwelijks extra geïnvesteerd in opleiding, personeel of maatregelen om het stijgende ziekteverzuim te beteugelen en de uitstroom van personeel terug te dringen. Hoewel de waardering voor zorgmedewerkers in de maatschappij gelukkig hoog is, zal een applaus of een eenmalige zorgbonus het tij niet keren. Er zullen ingrijpende, structurele maatregelen noodzakelijk zijn. Vanaf heden ruim investeren in de zorg zal voor de toekomst veel zorgleed en economische schade kunnen voorkomen. Het “vaccinatiepaard” en het “zorgpaard” zullen in harmonie samen de kar moeten trekken, anders wordt het tweespan onbestuurbaar.

De steeds meer ingrijpende maatregelen die het kabinet afkondigt om de huidige crisis het hoofd te bieden zal de polarisatie en tweedeling in de maatschappij doen toenemen. Laten wij in ieder geval begripvol en respectvol met elkaar om blijven gaan, gevaccineerd of ongevaccineerd. Op deze wijze kan onze samenleving ook werkelijk een SAMEN-leving blijven.

Frits Jansen is radioloog en werkte tot zijn pensionering een maand geleden 30 jaar bij het Catharina Ziekenhuis Eindhoven