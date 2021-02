‘Onvrijheid door corona maakt van ons land een soort Iran’ Lezers over verlengen avondklok

Rob Ramaker uit Aarle-Rixtel vergelijkt de onvrijheid door de coronamaatregelen met die in het Verre Oosten. “Een man uit Iran vertelde me waarom hij uit zijn land was gevlucht. Hij noemde de verplichting voor baard en hoofddoek, beperking van bewegingsvrijheid (ook achter de voordeur), demonstraties en een avondklok. Dit alles verplicht door een regering aangestuurd en geadviseerd door een religieus managementteam. Ik vond het toen een verschrikkelijk idee om in zo’n land te moeten wonen! Verdorie, denk ik nu, vervang de verplichte baard en hoofddoek door het mondkapje, geestelijke gezondheid door lichamelijke en religieus managementteam door het OMT! Ik moest achter mijn oren krabben!”

Manuela Gruyters uit Helmond maakt zich zorgen dat de avondklok als pressiemiddel wordt gebruikt. “Om mensen tot vaccinatie te motiveren of dwingen. Als iedereen zijn of haar prikken heeft gehad mag de samenleving weer open.”

Gruyters denkt ook dat het een verdienmodel van de farmaceutische industrie is en verwijst naar de Mexicaanse griep twaalf jaar geleden. “Een zekere Ab Osterhaus was toen ook adviseur van de overheid en had tegelijk aandelen in het bedrijf dat betrokken was bij het produceren van het vaccin.”

Ine Bressers uit Oirschot wil de lockdown vrijwillig maken. “De lockdown vóórstanders, volgens de media 80 procent, blijven in hun bubbel, laten hun boodschapjes bezorgen en wandelen een blokje met de hond. Wij (20%) zorgen dan samen met de ondernemers dat we nog proberen te redden wat er te redden valt en onze economie niet helemaal instort. Voor al diegenen die hier wat van vinden: Lekker makkelijk praten als je een gegarandeerd inkomen hebt en lekker kunt gaan wandelen. Er is geen leven zonder risico dus laat angst je leven niet langer regeren.”

Moeder opgeofferd aan economie

‘Wie gaat de familie vertellen dat hun moeder wordt opgeofferd voor de economie?’ Deze uitspraak van ziekenhuisdirecteur Marcel Levi (ED 19-2) is Thea Boudewijns uit Son in het verkeerde keelgat geschoten. “Heel kort door de bocht om zo te reageren. Achter die economie zitten veel mensen met hun handen in het haar, diep in de schulden, psychisch erdoorheen. Het gaat erom dat de winkeliers weer kunnen ondernemen en hun voorraad kunnen verkopen. In de weken dat je de beste omzet kunt genereren gaat de lockdown in.”

Frits Niemans uit Nuenen reageert ook op onder meer dit artikel. “Het enige plan dat een perspectief biedt voor Nederland om uit de lockdown te komen probeert u zo ongenuanceerd belachelijk te maken. Het is jammer dat u de deskundigheid van de bedenkers van Herstel NL niet respecteert. Het zou u sieren het plan beter toe te lichten om uw lezers een eigen mening te laten vormen. De regering biedt slechts een schamel perspectief op korte termijn. Ik zie geen enkele poging om de kwetsbaren te beschermen anders dan alles te verbieden voor iedereen. Geen wonder dat daar kritiek op komt!”

Voor Marjon van de Looy uit Veldhoven begint ‘al het gezeur en geklaag’ behoorlijk te irriteren. “Als we het nieuws moeten geloven is het bij alle instanties, ministeries en de gemeenten in Nederland een puinhoop. Ondanks de vooruitgang worden we alleen maar ongelukkiger en minder tevreden! De groei aan burn-outs bij jonge mensen, het gebruik van supplementen, drugs en medicijnen. Zoektochten naar zen en balans en een bizarre groei aan coaches geeft het gevoel dat we behoorlijk de weg kwijt raken.”

Van de Looy vindt dat de coronasituatie flexibiliteit en creativiteit vraagt. “Er zullen altijd negatieve en luie mensen zijn, doemdenkers, raddraaiers, criminelen en zeurkousen maar laten we zorgen dat deze groep mensen de rest niet gaat besmetten. We wonen in een prachtig en rijk land en alle lieve mensen, de harde werkers, initiatiefnemers en doorzetters verdienen een dik compliment en alle ondernemers een hart onder de riem.”

Gerhard van der Kooi uit Dommelen meldt dat hij verbijsterd was toen een Haagse rechter de wensen over de avondklok van Viruswaarheid goedkeurde. “De avondklok is door een grote meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd. Viruswaarheid strooit met nepnieuws en vergelijkt coronamaatregelen met jodenvervolging. Ik vind het onvoorstelbaar dat rechters geen verantwoording hoeven af te leggen bij dit soort onzin zaken. Hoog tijd voor een sanering van de rechterlijke macht. Deze moet zich hoofdzakelijk met criminaliteit bezighouden en niet met dwarsliggerij van groeperingen zoals Viruswaarheid.”

Het kabinet heeft na de afwijzing door de rechter volgens Pierre Verhees uit Meijel terecht een versnelde procedure in gang gezet om de avondklok te behouden. “Het kabinet mag ook een versnelde wet in werking laten treden om personen die het land willen ontregelen en de bevolking ophitsen te arresteren en op te sluiten. Dan zouden de heren Willem Engel en Jeroen Pols de eersten moeten zijn. Die zijn een beetje van het padje af. Dit wappie club gezelschap mag nooit de wet uitmaken en ook geen kort gedingen meer aanspannen tegen de rechtstaat.”