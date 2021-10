Onze democratie is ziek want meerdere gezichten van de politiek nekken het vertrouwen van het volk

INGEZONDEN OPINIEBEST - Onze democratie is ziek omdat het twee of meer gezichten laat zien. Een ‘bestuur met gezond verstand’ moet in gesprek gaan met mensen die kennis (lees: goed onderwijs) en rechtvaardigheid stellen boven bezit en macht.

Het politieke systeem vertoont steeds meer symptomen van DIS, ofwel ‘dissociatieve identiteitsstoornis’. Dat is een verstoring van het normaal psychisch functioneren waarbij het besturingssysteem twee (of meer) identiteiten kan aannemen die het gedrag ervan regelmatig overnemen.

Door DIS kan het gebeuren dat een bestuur de ene keer een toekomstperspectief predikt van welzijn, kennis (beter onderwijs) en meer rechtvaardigheid (voor o.a. de slachtoffers van de toeslagenaffaire), de andere keer rollebollen de poppetjes over straat in een gevecht om geld, het bezit en de macht om dan weer plotseling vele miljarden te lenen en plannen te beloven voor de verbetering van natuur en milieu. Als kiezer weet je hierdoor niet meer met welke identiteit je te maken krijgt waardoor het vertrouwen in de politiek haast wel moet dalen.

Niet op de persoon spelen

Wat is hier aan te doen? Om te beginnen is het van belang om niet op de persoon te spelen, maar op het democratisch proces. Personen als helden vereren of als losers afserveren (tegenwoordig vaak via social media) heeft sowieso iets onrechtmatigs. De natuur verdeelt haar gaven immers rijkelijk verschillend onder haar kinderen. Godzijdank zijn er onder die kinderen veel geslaagde mensen waarvan de meeste een stil en onopvallend bestaan leiden. Het is daarom niet rechtvaardig en het getuigt al helemaal van slechte smaak als enkelen mateloos worden bewonderd door hen bovenmenselijke geesteskrachten en karakter toe te dichten.

Hopelijk zullen, juist in deze materialistische tijd, die mensen tot helden worden gemaakt wier doelen uitsluitend liggen op intellectueel en moreel gebied. Dit zou namelijk bewijzen dat mensen kennis (lees: goed onderwijs) en rechtvaardigheid stellen boven bezit en macht.

Met deze mensen zou een ‘bestuur met gezond verstand’ in gesprek gaan over de vraag hoe wij als samenleving onze kwaliteit van leven zouden moeten gaan verbeteren. Wij hebben namelijk misschien dan wel ‘een gaaf land’ maar zolang velen daarvan geen nut maar zelfs last ondervinden en velen niet in de vormgeving van een voor hen wenkend toekomstperspectief mogen of kunnen participeren, voelt dat toch niet goed. ‘Samen uit, samen thuis’ is een mooier leidmotief voor een volk onderweg.

Alle kaarten open op tafel

Maar wat wil het volk? “Niet veel goeds, dat is zeker” zei Gerard Reve eens; hij was een van de 3 grote Nederlandse literatuurschrijvers. Ervan uitgaande dat desondanks ‘De meeste mensen deugen’, zoals Rutger Bregman schreef, moet een bestuur toch met deze mensen om tafel voor een goed gesprek met alle kaarten open op tafel. Alleen dan, in alle openheid en met betrokkenheid van de mensen die het aangaat, zal de democratie van haar ziekte herstellen.

Een sociaal contract met die strekking biedt mensen in een gelukkig land uitzicht op verbetering van de bestuurlijke geloofwaardigheid waardoor het vertrouwen van de kiezer zal herstellen. Geloofwaardigheid en vertrouwen zijn de basis ingrediënten van ‘s mensen hoop op een vruchtbare samenleving annex gezonde economische structuur. Ik hoop dat dit sociaal contract voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 getekend zal zijn.

Frans Dijstelbloem uit Best was adviseur gezonde en slimme stedenbouw voor de gemeente Eindhoven