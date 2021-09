Ooit waren we gidsland, nu kijken we jaloers naar Frankrijk (onterecht!)

Column Die zelftesten waren dan wel gratis, maar dat was voor mij nog geen reden om ze in huis te halen

21 augustus Er lag een brief in de bus van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een vrij optimistische inschatting van het Ministerie weer een brief te sturen. Ik leefde minder gezond dan het volk, mijn welzijn was te verwaarlozen en mijn sportieve prestaties lagen verder achter me dan mijn leeftijd zou doen vermoeden.