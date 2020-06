Ook net je zwembad volgegooid met water? We blijken asociaal te zijn

Denk maar eens een paar keer na voor je zo'n bad aanschaft, is het dringende advies. Als iedereen maar achteloos en eindeloos die baden vol laat lopen, komt de bodem van de watervoorraad in zicht. ,,En dan komt er dus niks meer uit de kraan", aldus de drinkwatermensen. In een opzetzwembad kan gemiddeld 2400 liter water. Als alle zwembadbezitters hun bad per zomer drie keer verversen dan pompen we er dus met z'n allen vijf miljard liter drinkwater doorheen. Holy crap.