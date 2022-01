Ook voor onze columnisten gelden de spelregels van de journalistiek

column Hopelijk vinden ze Tanja eindelijk. Maar ook Anne. En Henny

De zaak van de vermiste Tanja Groen hing nog als een schaduw over Maastricht toen ik daar vijf jaar na haar verdwijning ging studeren. Haar naam werd in studentenkringen regelmatig genoemd: ‘Ken je dat verhaal van die studente? Verdwenen na een intro-feestje…’ Daar was iedereen dan een seconde stil van, om daarna onbezorgd verder te gaan met precies het soort leven dat Tanja ook had moeten leiden.

19 januari