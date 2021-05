Oorlog in medialand

ColumnDeze week vervang ik Petra , die even met vakantie is. Ik weet niet waar ze heen gaat, maar ik wens haar in ieder geval een paar tv-loze dagen toe. In medialand is het namelijk oorlog. De publieke omroep wil enkele programma's mogelijk stoppen of aanpassen en daar wordt door medialand woedend op gereageerd.