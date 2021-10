De plannen van de gemeente Eindhoven om tot 2040 maar liefst 40.000 nieuwe woningen te bouwen hebben op dit moment weinig betekenis voor de wanhopige woningzoekenden (ED 30-9). Zij krijgen het de komende jaren alleen maar moeilijker. Want in diezelfde krant laat ASML weten dat het de komende vijf jaar een omzetgroei van 10 miljard euro verwacht en dat daarvoor zo’n 5.500 medewerkers extra nodig zijn. Bij toeleveranciers gaat het om een waarschijnlijk vergelijkbare groei in het personeelsbestand. Veel van die nieuwe werknemers moet toestromen vanuit andere provincies, landen en werelddelen.

Die ASML’ers willen natuurlijk ook allemaal een huis. De toestroom van expats heeft door corona tijdelijk stilgelegen maar komt al weer op stoom. Makelaars en woningverhuurders zien deze maand een verdubbeling van het aantal internationale kenniswerkers ten opzichte van afgelopen januari. Op dit moment blijven de gevolgen beperkt tot de huurmarkt (waar de prijzen stijgen), maar over een half jaar gaan veel van die expats op zoek naar een koopwoning. En op de koopwoningmarkt is het einde van de krapte en de sterk stijgende verkoopprijzen evenmin in zicht.

Vooruitzichten zwarter dan zwart

Het maakt de vooruitzichten voor de woningzoekenden van nu zwarter dan zwart. De forse woningbouwambities die de gemeente Eindhoven wereldkundig heeft gemaakt, bieden op korte termijn dan wel geen soelaas, maar moeten wel leiden tot extra geld van het rijk. Dat geld is broodnodig wegens de sterk stijgende bouwkosten (o.a. door duurzaamheidseisen), maar ook voor verbetering van de infrastructuur, zoals wegen, openbaar vervoer en groene inbedding.

Quote Er stroomt te weinig geld naar onze regio voor woningbouw en verbete­ring van de infrastruc­tuur om de koppositie in technolo­gie te handhaven Pieter van Santvoort

Het komt er dus op aan het rijk te overtuigen van de enorme kansen die de chipindustrie aan ons land biedt. “Chips worden belangrijker dan olie”, zei ASML-topman Wennink. En in het hoofdredactioneel commentaar in het ED van 1 oktober ziet Chris Paulussen in de enorme vraag naar chips en de investeringsgolf van fabrikanten voor Europa een ‘uitgelezen kans om aan te haken en wat van het verloren terrein terug te winnen’ ten opzichte van Azië en de VS.

Hoe mooi is het dat de Brainport-regio hierin voorop kan lopen. Een nieuw te vormen kabinet zal dit ongetwijfeld toejuichen, zoals het huidige kabinet dat ook heeft gedaan, maar tot nu toe is daar te weinig klinkende munt tegenover gezet. Er stroomt verhoudingsgewijs te weinig geld naar onze regio. En dat terwijl woningbouw op grote schaal en sterke verbetering van de infrastructuur noodzakelijk zijn om die economische groei en die koppositie in technologie mogelijk te maken. Daarom is het goed om het nieuwe kabinet – hoe het er dan ook uit zal zien – te blijven bestoken met onze ambities binnen en buiten de ring van Eindhoven en ook in de omliggende gemeenten.

Nieuwbouwplannen in het groen

Maar er moet veel meer gebeuren. De regio moet zelf nog eens kritisch kijken naar de woningbouwplannen buiten de steden. Het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) – een samenwerkingsverband van negen gemeenten – heeft nog maar drie jaar geleden hard op de rem getrapt wat betreft nieuwbouwplannen in het groen. Delen van woningbouwbouwplannen in Best, Helmond, Nuenen, Veldhoven en Waalre zijn toen in de ijskast gezet omdat verondersteld werd dat er vooral behoefte was aan kleinere woningen dicht bij stedelijke voorzieningen.

Inmiddels is de nood zo groot dat het (vrijwel) iedereen wel duidelijk is dat we nu werkelijk op alle paarden moeten wedden. Ook aan de bouw van grondgebonden woningen in omliggende, groenere gemeenten is veel behoefte. Ik ga niet alle voorbeelden noemen, maar in het gebied Aarle in Best was aanvankelijk een nieuwbouwwijk van 2.500 woningen gedacht; later is dat aantal teruggebracht naar circa 1.200 en op het laatst zelfs naar 880. Wat ligt er meer voor de hand dan die oorspronkelijke plannen af te stoffen en te gaan voor grotere aantallen, ook in Helmond (Brandevoort), Nuenen-West, Veldhoven (Zilverackers) en Waalre-Noord.

Quote Bijna iedereen vindt woningbouw belangrijk, maar liever niet achter de eigen achtertuin, of op een plek waar zich wellicht bevers kunnen vestigen Pieter van Santvoort

Dan zijn we er nog niet. Want voor al die plannen moeten procedures gevoerd worden, compleet met participatie, inspraak en bezwaarmogelijkheden. Bijna iedereen vindt woningbouw belangrijk, maar liever niet achter de eigen achtertuin, of op een plek waar zich wellicht bevers kunnen vestigen of op een locatie die het zicht op de Catharinakerk vermindert. Zeker in de verdichtingsplannen, maar ook in de groengebieden is dit een enorm vertragende factor. Het is jammer dat mensen die zelf goed wonen een bouwplan – waar kinderen van henzelf of anderen graag willen wonen - zo lang kunnen vertragen of bemoeilijken. Het draagt bij aan verdere kostenverhoging en duurdere huizen, waar projectontwikkelaars en makelaars dan vaak de schuld van krijgen.

Procedures verkorten met noodwet

De overheid moet alle belangen tegen elkaar afwegen en de knoop (XL of niet) doorhakken. Dat kan allemaal sneller. Als je naar Den Haag kijkt, zou je het niet denken, maar regeren is vooruitzien. Ik hoop dat een nieuwe minister van Wonen niet alleen gaat doorpakken bij het aanwijzen of mogelijk maken van bouwlocaties, maar ook met plannen komt om procedures verder te verkorten, desnoods met een noodwet.

Helaas geven de landelijke politici tot nu toe niet het goede voorbeeld op het gebied van snelheid. Veel gemeenten werken gelukkig inmiddels wel aan uitbreiding van de capaciteit om de doorloop van plannen te kunnen versnellen. We wachten het resultaat vol spanning af; ook gemeenten verdienen de snelheidsprijs nog niet echt. Dan ligt er tenslotte nog een opdracht voor de bouwsector. De capaciteit is nu zwaar onvoldoende door tekort aan vaklieden. Een gezamenlijk opleidings- en wervingsplan kan bijdragen, maar ook innovatie van het bouwproces. Op alle fronten is extra inzet nodig. Dat zal niet morgen al resultaat opleveren, maar hopelijk wel overmorgen.

Pieter van Santvoort is nieuwbouwmakelaar in Eindhoven