Op de school van Danielle gooien ze het na de zomer over een andere boeg: ‘Er is wél een antwoord op het lerarentekort’

Column Zorg op maat? Heb je acuut hulp nodig, dan ben je over twee weken aan de beurt

Heel Brabant heb ik afgebeld. Maar no way dat ik zorg voor mijn moeder geregeld kreeg. ‘Helaas, alles zit vol’, ‘heel vervelend’, ‘zo triest is het nu eenmaal’, ‘we leven met u mee’. Antwoorden van de zorginstanties. De huisarts maakt zich er vanaf door een lijstje door te geven. De zorgverzekeraar kan niets binnen een maand regelen. Zorgcrisis!