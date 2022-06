Op een kluitje bij elkaar is niet veel ruimte voor perspectief

De weg van ‘camp Budel’ naar een normaal leven leek mij nog lang

Op de vrije Hemelvaartsdag was ik in Maarheeze, in de weer met mijn drumstel. Ik had nieuwe bekkens gekocht en wilde die eens goed uitproberen. Dus toog ik ‘s middags naar de oefenruimte van mijn soulband.

31 mei