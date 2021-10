Op een lege tank kan ook een elektische auto niet rijden, daarom is investeren in laadpalen nodig

De bijtelling voor auto's van de zaak gaat vanaf 2022 van 12 naar 16 procent, het plafond voor de korting op de bijtelling gaat omlaag en ook de particuliere subsidie voor elektrische auto’s (EV) gaat omlaag. De autobranche uit felle kritiek: het is te vroeg en het behalen van de klimaatdoelen komt onder druk. Terechte bedenkingen, maar de vraag is alleen of dat het werkelijke probleem is.

Grenzen aan infrastructuur elektrisch rijden

Als mobiliteitsaanbieder hebben wij een vloot die voor meer dan 8 procent uit EV bestaat. Als je plug-in hybrides meerekent is dit zelfs 18 procent. Dat is flink meer dan het aandeel EV van 3,65% op de totale vloot van auto’s in Nederland. Nu al lopen we tegen de grenzen aan van de infrastructuur van elektrisch rijden. Het is vaak dringen bij laadpalen en de eerste berichten dat het elektriciteitsnet de vraag niet aan kan, zijn al realiteit. VNO-NCW en MKB Nederland pleiten voor grote investeringen om de netcapaciteit op niveau te krijgen. Ik maak mij zorgen over de vraag of onze infrastructuur de groei van EV aan kan. Vooral als we weten dat over drie jaar het aandeel EV op het totale Nederlandse wagenpark is verdubbeld en het aantal laadpalen het afgelopen jaar “slechts” met een kleine 20 procent is toegenomen tot bijna 78.000 stuks. Er is werk aan de winkel. Want op een lege tank kun je niet rijden. Dat geldt ook voor elektrische auto’s.

Quote Het is logisch dat elektrisch rijden door de overheid wordt gezien als dé oplossing om broeikas­gas­sen aan te pakken Jeroen Kruisweg

De auto is goed voor ongeveer een vijfde van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Het is logisch dat elektrisch rijden door de overheid wordt gezien als dé oplossing om broeikasgassen en stikstofdioxide veroorzaakt door auto’s aan te pakken. In een eerder verschenen rapport van adviesbureau PwC wordt de overheid opgeroepen om grote investeringen te doen in laadpalen en hierbij een regisseursrol te nemen. Een rol die de overheid volgens mij nog nadrukkelijk moet oppakken. Het liefst vandaag nog.

Investeer in laadpalen en netcapaciteit

Hoe lossen we dit op? Door een pluriform beleid van de overheid: investeer in laadpalen en netcapaciteit maar geef ook (plug-in) hybride-auto’s en eFuel een echte kans. We moeten beter gebruik maken van alternatieven die minder vervuilend zijn dan de huidige benzine en dieselauto’s. Juist de plug-in hybride auto zou een belangrijke rol kunnen spelen in deze moeilijke fase van EV.

De angst voor het niet kunnen laden, speelt bij deze variant geen rol en biedt voor met name stadsverkeer een goedkoper alternatief zonder de uitstoot van fijnstof. Helaas ziet de overheid deze EV/Brandstof variant niet als ‘groen’ en kent het dezelfde bijtelling als benzine auto’s. Een ander alternatief zijn synthetische brandstoffen oftewel eFuel. Vanuit de overheid is hier nog maar weinig aandacht voor. Verschillende autofabrikanten zijn inmiddels ver in het ontwikkelen van deze CO2-neutrale brandstoffen. Deze brandstoffen zijn door benzine en dieselauto’s te gebruiken en maakt dat ze een stuk minder CO2 uitstoten. Door te investeren in laadpalen en netcapaciteit en alternatieve brandstoffen een serieuze kans te geven, kunnen we de CO2 terugdringen en komt het hopelijk toch goed met onze klimaatdoelstellingen.

Jeroen Kruisweg is algemeen directeur ALD Automotive Nederland