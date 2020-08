Op een lome namiddag arriveerde het meisje. Ze was lief, maar meedogenloos

Terwijl hun vader op de veranda van hun chaletje achter zijn laptop zat te werken, gooiden hij en zijn broer eindeloos een bal over in het bescheiden campingzwembad. Hun ogen toegeknepen vanwege de zon die pijnlijk weerkaatste in het helblauwe water. Om hen heen spetterden peuters met zwemluiers aan en vleugeltjes om hun mollige armpjes. Knokige jongetjes doken vol bravoure maar tegelijkertijd aandoenlijk onbeholpen met salto’s in het water.