Op inpakdag niets aan mama vragen, want die is chagrijnig

Column Paniek! Een envelop van de afdeling Toeslagen op de deurmat

Er lag een witte envelop op de deurmat, met in de linkerbovenhoek in bloedrode letters ‘Toeslagen Belastingdienst’. Ik voelde een steekje in mijn maag. Want sinds de kinderopvangtoeslag-beerput openging, is post van de afdeling toeslagen nog minder welkom dan het kaartje van de tandarts dat het weer tijd is voor een controle.

4 augustus