Op slag voelde ik me schuldig dat ik ook zinloos mopperde, maar dan op de herfst

Column Samen delen, dat was in zijn jeugd heel gebruike­lijk, vertelde de meneer op het bankje naast me

20 oktober Vrijdagmiddag had ik zin om naar de weekmarkt te lopen om daar kibbeling te eten. Daar heb ik op vrijdagmiddag wel vaker in zin. Het is een gelukkig toeval, dat op mijn vrije dag zo vlakbij een kraam staat die zulke lekkere dingen verkoopt.