Op zoek naar een gevuld vel

In de straten, waar het nieuws zou liggen, klonken overal werkgeluiden. Draaiende cementmolens, elektrische zagen, getimmer met hamers. Nu iedereen de laatste maanden veel thuis was, werd dat huis op veel plaatsen opgeknapt. De waarde van de eigen haard was het laatste jaar harder gestegen dan de goudprijs, terwijl die toch erg hoog lag. Ook een gevolg van de crisis, altijd het gevolg van een crisis.



Ik herinnerde me weer dat ik ooit in een verre nieuwbouwwijk, die de stadsgrenzen flink opgeschoven had, op zoek was naar een adres, waar ik relatief goedkoop een gouden tientje van Willem III kon aanschaffen. De eigenaresse wilde het tientje alleen vanuit huis verkopen. Ik was die middag zo vaak verdwaald in de grote wijk, dat ik de moed begon op te geven. Alle straten en huizen leken op elkaar, alsof de architect niet meer smaken had. Ik had al eerder verhalen over deze doolhof gehoord en nu zat ik er middenin. Maar toch vond ik het adres, misschien door goudkoorts voortgedreven.