Op zoek naar nieuw talent, want onze redactie mag, nee moet, veel diverser

Column Stel dat we het normaal zouden vinden als onze kinderen tot zes uur onder de pannen zijn

In een poging de moed er in te houden zat ik te denken waar ik dankzij de lockdown allemaal tijd voor overhoud. Een surprise maken bijvoorbeeld. Want de achtjarige zit nu in groep 5; vaak het moment dat Sinterklaas ook begint te vragen in plaats van dat hij enkel geeft.

15 november