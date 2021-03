Opstellers petitie tegen Vonk op Genneper Parken: er is genoeg gedegen informatie gegeven

LEZERS REAGERENEINDHOVEN - Wel of geen nieuw museum Vonk nabij het Prehistorisch Dorp in de Genneper Parken. In een opinieverhaal (ED 11-3) suggereert stadsredacteur Diede Hoekstra dat een petitie tegen het museum gebaseerd is op onjuiste informatie.

Michel Koonen, voorzitter van buurtvereniging Genneperzijde, stelt dat de actie tegen Vonk juist gedegen is. “Bij de beknopte petitie is een uitgebreide toelichting gevoegd waarin de letterlijke Vonk-plannen en alle argumenten tegen een voor een worden behandeld. De toelichting (flyer) is 4000 keer gedrukt en verspreid in de omgeving Genneper Parken. Daarnaast is ook in Facebook groepen meer duidelijkheid gegeven.”

Volgens Koonen hebben omwonenden zich zorgvuldig bezig gehouden met wat er speelt. “Wij kennen de geschiedenis van het ontstaan van het museum en de aanpassingen in de loop van de jaren. Wij gunnen Vonk een plek in Eindhoven waar hun activiteiten prima passen in de ruimtelijke context, waardoor alle bewoners van de stad dit initiatief kunnen omarmen.”

Corrie Somers uit Eindhoven haalt de bewering van Hoekstra aan dat het museum Vonk géén Efteling in de Genneperparken wordt. “Dat is het Prehistorisch Dorp voor een deel nu al en dat gaat alleen maar erger worden als het museum groter wordt èn het hele jaar open gaat. De organisatie zal veel eigen inkomsten moeten genereren. En dat doe je door horeca uit te breiden en het bier rijkelijk te laten vloeien!”

Volgens Somers prijst het Prehistorisch Dorp zichzelf nu ook al aan als plek om feestjes te geven. “Omwonenden merken dat hier flink gebruik van wordt gemaakt. En straks zullen er nog meer feesten en partijen zijn die weinig bijdragen aan de groene uitstraling van de Genneper Parken.”

Hein van Rooij uit Eindhoven licht één van Hoekstra’s argumenten er uit. “Hij stelt dat door de komst van Vonk de asfaltbaan van rijschool Leeuw kan verdwijnen. Maar die is er gekomen doordat de gemeente het terrein ooit aan rijschool Leeuw verpacht heeft. Dan weet je vrijwel zeker dat rijschool Leeuw daar géén mooi openbaar natuurgebied van gaat maken dat past in de rest van de omgeving.”

Volgens Leo Kuipers uit Eindhoven slaat Hoekstra de plank mis als hij stelt dat het bezoekersaantal wel stijgt van 55.000 naar 90.000, maar dat dit nauwelijks invloed heeft op de drukte. Dit omdat het museum het héle jaar open is in plaats van de huidige zeven maanden. “In de maanden die toegevoegd worden zijn en blijft de toestroom matig want dat zijn school maanden. Vonk zal zeker óók mikken op schoolklassen maar de toename in bezoekersaantallen moet tot stand komen in de vakantiemaanden. En dat leidt tot stevige overlast in precair natuurgebied Gennep.”