Opwarmen in de zon

ColumnDoor de hand uit het raam te steken voelde ik alvast de temperatuur. Nee, geen sjaal en handschoenen nodig. Even later pakte ik de fiets. Ik had besloten het nuttige met het aangename te verenigen. Het gedroogd ongedierte voor de lamzakken in het aquarium was bijna op en tegenwoordig moest ik daarvoor aan de andere kant van de stad zijn.