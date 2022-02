Ouder wordend gaan de verliezen steeds zwaarder wegen

Column Beste Lezer: Een geslaagde stage

De camera moest ik maar negeren en gewoon tegen haar praten. Tegenover me zat een jonge vrouwelijke collega die af en toe in de display controleerde of ik nog helemaal paste, maar verder een en al aandacht was. Daardoor spraken we alsof we bij een bakkie koffie zaten. Vertrouwd. Het ging over ons vak.

5 februari