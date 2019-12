Ouders van wonderkinderen

column Vetpret in de snacktrein

14 december Om ongeveer kwart over drie in de middag nam ik de sneltrein terug naar huis. Ik was doorgelopen naar een van de achterste coupés, omdat ik wist dat dit straks ongeveer de hoogte was van de roltrap op het station. Het was vrij rustig in de coupé, totdat los van elkaar een aantal jeugdige passagiers binnenstapte, met allemaal een papieren zak in de hand, waarvan de geur de inhoud deed vermoeden.