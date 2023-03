Ouderwets bellen? Dat willen, durven en kunnen we niet meer

Een fanclub voor ASML zie ik niet snel opgericht worden

Afgelopen woensdag kreeg ik een rondleiding in de bierbrouwerij van Grolsch in Enschede. Indrukwekkend was het, om te zien hoe in huizenhoge hallen drieduizend flesjes en blikjes per minuut worden gevuld. Dat zijn vijftig duizelingwekkende pilsjes per seconde.