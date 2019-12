Over honderd jaar liep iedereen rond met een lijf van ijzer

Tijd om nog snel even op de oude dag in de ijzerhandel te gaan, opperde een broer, al jaren gespecialiseerd in het fokken van tropische vogels. Ik wist niet wat die jongen op de TU gestudeerd had. Mozart was ook een wonderkind, daar had de wereld tenminste wat aan gehad. Bij die negenjarige Belgische knaap met zijn Robocop-visioenen was dat nog maar afwachten. Ik had er geen enkel benul van hoe de wereld er over honderd jaar uit zou zien en het interesseerde me ook niet. De wereld van nu ging me technisch gezien al vaak boven mijn pet. En van science fiction-films of boeken was ik nooit een fan geweest, in mijn jeugd niet en nu nog minder.