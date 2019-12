Over pratend hout en het repareren van een eettafel

Column O ja, ze heeft wel eens een vogeltje gevangen, maar dat was vast per ongeluk

30 november De kat is zo’n beetje het grootste roofdier in Nederland, is de belangrijkste oorzaak van de steeds kleiner wordende vogelpopulatie en verstoort de biodiversiteit in ons land. Het dier is een van de grootste uitroeiers van diersoorten ter wereld. 140 miljoen dieren doden ze met zijn allen per jaar. Dus, binnen houden? Aanlijnen en drie keer per dag een wandelingetje buiten?