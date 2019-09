Overheid niet veel beter dan Philips: individualisering en verzakelijking van de samenleving

Column Ritalin om te bekomen van infantiele adhd-trip

10:10 Radio 1 stond aan in de badkamer, maar ik verstond er niks van omdat ik mijn tanden aan het poetsen was. Terwijl de tandpasta iets te enthousiast schuimde en zo witte spettertjes achterliet op de spiegel, onderwierp ik mijn bespikkelde spiegelbeeld aan een kritische blik. Kniezend over mijn aanstaande verjaardag en dat veertig het nieuwe dertig is. Heus. En die haar daar is niet grijs, maar gewoon heel licht blond.