P+R bij Eindhoven tijd vooruit maar nuttig om autoverkeer in de stad terug te dringen ten gunste van fietser en voetganger

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - De gemeente Eindhoven heeft een vooruitziende blik getoond door te investeren in een P+R parkeergarages. Deze gaan een cruciale rol spelen om een gezonde toekomst in de stad te bereiken.

Gebruikers weten de gloednieuwe P+R parkeergarage aan de Aalsterweg in Eindhoven nog maar mondjesmaat weten te vinden (ED 23-11). Daarbij moeten we erkennen dat de Covid-19-pandemie natuurlijk bepaald niet heeft bijgedragen aan het gebruik. Juist keuzereizigers hebben voorlopig het openbaar vervoer de rug toegekeerd, ten faveure van thuiswerken, massaal aangeschafte (elektrische) fietsen en helaas ook autogebruik.

Ook moeten we erkennen dat Eindhoven op dit moment nog niet de stad is waar massaal P+R gebruik verwacht mag worden (nog teveel autogericht namelijk). Toch valt het de gemeente te prijzen dat ze € 20 miljoen voor deze voorziening heeft uitgetrokken, want daarmee is Eindhoven een stuk beter uitgerust voor de toekomst.

Meer dan voldoende plek

Parkeerproblemen kent Eindhoven niet. De grote parkeergarages bieden zelfs op de drukkere winkeldagen meer dan voldoende plek. Specifieke garages kunnen bij evenementen wel een keer vol staan, maar dan is er op een kleine loopafstand wel een andere garage waar men de auto alsnog kwijt kan. Met € 3,- per uur zijn de garages ook bepaald niet duur te noemen. Straatparkeren kost slechts € 0,50 per uur meer, terwijl je op verscheidene parkeerterreinen in de open lucht je auto al voor € 2,50 per uur weg zet. Vergelijk dat eens met Amsterdam, waar de tarieven oplopen tot € 8,- per uur. Of Utrecht, met € 5,- per uur.

Quote De kans op een ongeluk is in Brabant het grootst in Eindhoven; de auto domineert het straat­beeld ten nadele van fietsers en voetgan­gers

Verkeersproblemen kent Eindhoven wel. Daarvoor doet onze stad dan weer niet onder voor genoemde steden. De luchtkwaliteit voldoet soms net wel, maar vaker niet aan de normen. De kans op een verkeersongeval is in onze provincie het grootst in Eindhoven. En niet op de laatste plaats domineert de auto in Eindhoven nog altijd het straatbeeld, ten nadele van fietsers en voetgangers. Terwijl die laatste juist de échte weggebruikers zijn, zeker in het centrum én in woonwijken.

Willen we Eindhoven als stad aantrekkelijker maken, dan móet het autoverkeer teruggedrongen worden. Een stad waar het fijn verblijven is, waar kinderen buiten kunnen spelen en waar je je geen zorgen hoeft te maken over ongezonde lucht, daar past niet de huidige hoeveelheid autoverkeer in. Maar ook zeker met het oog op de toekomst en de noodzakelijke woningbouwopgaaf. Willen we al die extra inwoners een verplaatsingsmogelijkheid bieden, dan kost dat ruimte. Dat kan alleen door ruimte op de auto terug te winnen ten gunste van minder ruimte vretende mobiliteitsvormen.

Gezonde toekomst bereiken

De P+R’s aan de Aalsterweg en de Noord-Brabantlaan gaan een cruciale rol spelen om deze gezonde toekomst te bereiken. Gemeente Eindhoven heeft laten zien een vooruitziende blik te hebben en geïnvesteerd in belangrijke alternatieven, nog voor de problematiek tot een onhoudbare situatie leidt. Het is juist deze vooruitziende blik die we van een daadkrachtige overheid mogen verwachten. Dat P+R’s een aantrekkelijk alternatief kunnen zijn behoeft geen verdere toelichting, de successen in onder andere ’s-Hertogenbosch, Utrecht en Groningen vormen de bewijslast. Gemeente Eindhoven, hulde in deze!

Fabian Wegewijs uit Eindhoven is adviseur duurzame mobiliteit bij Movares in Utrecht