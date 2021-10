Paginagrote advertentie in het ED; hoe moet het volgens AgriNL en LTO verder met de landbouw?

Kennelijk beseft het netwerk van bedrijven en LTO Nederland dat tractoren naar Den Haag, de hakken in het zand door Farmers Defence Force en de weigering meetgegevens te accepteren een heilloze weg is. Net als dat, welk kabinet er ook aan het toneel verschijnt, de landbouwsector niet ontkomt aan forse maatregelen om met name de stikstofuitstoot fors te verlagen. Deze is sinds 1990 wel fors gedaald, maar de daling stagneert inmiddels weer en er zijn stevige nieuwe (politieke) maatregelen op komst.

Kringlooplandbouw zonder import veevoer

De sector ziet graag een gebiedsgerichte integrale aanpak, omdat niet overal de problemen eenduidig gericht zijn. Dit klopt maar ten dele. De ammoniak (NH3) uitstoot, voor 85 procent debet aan de landbouwsector, is vrijwel overal zeer fors, waardoor de biodiversiteit met veel ecologisch kunst- en vliegwerk en met relatief blijvend hoge kosten hersteld en overeind moet blijven. De door AgriNL in haar manifest geclaimde duurzaamheid kan niet anders betekenen dan kringlooplandbouw of een vorm daarvan waarbij de import van veevoer uit het Amazonegebied moet stoppen. Diep respect voor de sector als zij technologisch door haar zelfbenoemde innovatieve kracht hierin zonder forse inkrimping van de veestapel zou slagen. Dit betekent binnen de sector een enorme omslag in denken en vooral doen. Niet voor niets is het landbouw perspectief een politiek hoofdpijn dossier en met een beetje inschikken ten bate van het algemeen belang, zoals in het manifest verwoord, kom je er dus niet.

AgriNL ambieert ruimte voor de landbouw op de ene plek en huizenbouw en infrastructuur op de andere. Ik neem aan dat AgriNL beseft dat 55 procent van Nederland al bestaat uit landbouwgrond. Waar die landbouwgrond gerealiseerd moet worden is niet duidelijk. De voorgestelde mix van natuur en landbouwgrond is overigens een fantastisch idee. Op een met rogge ingezaaide akker te Veldhoven riepen dit voorjaar al direct twee kwartels. Een ernstig bedreigde vogelsoort. Nog even en we zien patrijs, ringmus, geelgors, veldleeuwerik en ortolaan al jubelend terugkeren. Wat een feest. Soms is er maar weinig nodig om biodiversiteit te realiseren.

Kiezen voor een specifieke aanpak

Volgens het manifest ‘moet de overheid bereid zijn te kiezen voor een ‘specifieke integrale aanpak’ en alleen dan zijn AgriNL en LTO Nederland bereid en in staat de schouders onder de transitie naar duurzaamheid te zetten en te werken aan groene, gezonde en gewaardeerde voedselketens.’ Daarvoor is veel geld en tijd nodig. Hieruit ademt een enorme dualiteit. Enerzijds een dreiging richting de politiek, terwijl in het manifest juist gepleit wordt voor conversatie in plaats van voor confrontatie. Anderzijds de verplichting van de sector aan een enorme ambitie, maar vooral aan een succesvolle uitdaging. Juist in deze dualiteit liggen politieke problemen en acties op de loer. Ondanks dit gevaar laat de landbouwsector in het manifest weten dat het anders moet en dat het anders kan.

Rob Aarts uit Veldhoven is gepensioneerd biologiedocent