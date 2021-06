Paniek in het kippenhok: wat doe je als je kip haar ei niet kwijt kan?

Beste lezer Hopelijk hebben de dreigemen­ten aan de media met de spanning van de laatste anderhalf jaar te maken

12 juni Of ik het redactionele beleid op papier had, en of hij het dan ook in mocht zien. De ‘hij’ in deze zin is een lezer met wie ik van gedachten wisselde over een journalistieke kwestie. Maar nee, moest ik hem vertellen, dat hadden we niet: een allesomvattend document waarin nauwgezet stond omschreven hoe je dat doet, journalistiek bedrijven bij het ED.