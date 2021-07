Parkinson onderzoek moet zich op meer giftige stoffen richten; mangaan is mogelijk een veroorzaker

INGEZONDEN OPINIEElke Parkinson Patiënt ervaart zijn eigen symptomen. Er is maar één echt werkend medicijn, maar die veroorzaakt veel bijwerkingen en het is tijd dat ook andere oorzaken van de ziekte worden onderzocht.

Neuroloog Bas Bloem spreekt over de relatie tussen Parkinson en landbouwbestrijdingsmiddelen (pesticiden) (ED 13-7). Zelf Parkinsonpatiënt sinds 2006 verkondig ik al langer, ook in deze rubriek van het ED, dat er gericht onderzoek zou moeten worden gedaan naar het gebruik van toxische stoffen die het ontstaan van de ziekte van Parkinson kunnen veroorzaken.

In onze jeugdjaren speelden wij vaak op en om weilanden en akkers waar nu de naoorlogse woonwijken gebouwd zijn. Slootkantje stoken, korenschoof duiken en in het najaar tegen de winter aten we van de knolletjes. Na het binnenhalen van de korenschoven in augustus werd door de boer de akker bemest met een meststof die mangaan bevatte en waar die knollen heel hard van groeiden zodat de boer ze nog voor het invallen van de winter kon oogsten als voer voor zijn koeien dus die mangaan stof kwam extra bij ons binnen.

Waar heb ik dat opgelopen?

Zestig jaar later krijg ik de diagnose Parkinson en natuurlijk vraag ik me af waar heb ik dat opgelopen? Heel voorzichtig relateer ik het aan die meststof mangaan. Toets maar in Parkinson/mangaan. Je PC bulkt van de onderzoeken en testresultaten, vooral in Duitsland. Als ik hier mijn behandelende artsen mee confronteer en vraag om het mangaan gehalte in mijn bloed mee te testen krijg ik geen medewerking. Zij zien er geen medische noodzaak in, ook niet als ik zelf de kosten draag.

Quote Vanaf 2006 waar ik de eerste medicatie ontving pleit ik voor meer onderzoek bij artsen en therapeu­ten in de richting van toxische stoffen Jos Rombouts

Bas Bloem schrijft wel dat hij niet naar individuele gevallen kijkt maar in het grote geheel, maar ik als patient heb hier toch iets andere gedachte bij. Vanaf 2006 waar ik de eerste medicatie ontving pleit ik voor meer onderzoek bij artsen en therapeuten in de richting van toxische stoffen in het algemeen dus niet alleen de agrarische sector maar ook de bouw en de industriële sector.

Jaarlijks massa’s euro’s

De belangrijkste stof die de symptomen kunnen verminderen is nog altijd Levodopa, aangetoond in 1951 door de Zweedse wetenschapper Arvid Carlsson. In 70 jaar is er geen vergelijkbare vondst gedaan op het gebied van ontstaan, behandelen, genezen van de ziekte van Parkinson. Ondanks dat er jaarlijks massa’s euro’s aan gespendeerd worden. Na ongeveer 10 jaar een steeds grotere hoeveelheid levodopa geslikt te hebben krijg je last van bijwerkingen die het leven nog eens verder van kwaliteit doen verminderen. Zoveel dat zij de Parkinsonpatent doen laten denken dat de bijwerking soms ernstiger is dan de kwaal.

Lees mijn ingezonden brief van ED 07-10-2016 ‘Liever de kwaal’. Ook Bas Bloem krijgt jaarlijks een gigantisch budget om onderzoek te doen naar Parkinson en eindelijk gaat hij het schijnbaar zoeken in de invloed van toxische stoffen in het bijzonder naar invloed van landbouwbestrijdingsmiddelen (pesticiden) maar het moet breder, vele beroepsgroepen dienen te worden onderzocht. Geld genoeg, tijd is er voor mij niet (meer).

Jos Rombouts uit Veldhoven is Parkinsonpatiënt sinds 2006 en wordt behandeld met Deep Brain Stimulation sinds 2015