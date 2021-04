Pasen kouder dan Kerstmis

Column Oh ja, zei hij tijdens het telefoon­tje, er ging ook een date van hem mee

10 april Mijn Limburgse jeugdvriend en stadsgenoot belde. Een keer in de maand reden we met zijn auto naar onze favoriete kunsthandel op het Brabantse platteland. In de zomer reed hij er ook weleens met de racefiets langs. Dat had ik ook een paar keer gedaan, maar die tijd was voorbij.