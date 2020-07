‘Penoza’-praktijken in Brabant

Column Vernielde kunstwer­ken: vandalisme, per ongeluk, onkunde of foutje

10:12 Kijk, je kan Frits Philips op de Markt een mondkapje omdoen of een PSV-sjaal ombinden. Of Manneke Pis in Brussel verkleden als Sinterklaas. Daar kunnen we om lachen, mits het voorzichtig gebeurt en er niets kapot gaat. Het zijn tenslotte wel kunstwerken. Gemaakt met veel liefde en geduld. Betaald met veel geld. Bedoeld om de omgeving mooier te maken.