Pijn en verdriet tijdig loslaten kan een burn-out voorkomen

‘Het wordt nu echt tijd dat je dat los gaat laten’. Het is een gevleugelde uitspraak, extra actueel door de impact van de coronacrisis op het dagelijks leven en een welgemeend advies om ‘problemen achter je te laten’. Meestal is de reactie een diepe zucht en iets van een instemming in de trant van: ‘Je hebt gelijk, ik loop er al zo lang mee, dat moet nu maar eens afgelopen zijn’. Maar hoe doe je dat dan en als het zo eenvoudig is, waarom lukt het dan steeds maar niet?

De gevoelens en gedachten die we zo graag willen loslaten zijn meestal vervelend en vaak ook pijnlijk. Daar zit ook het probleem, het is helemaal niet aantrekkelijk om met die lastige zaken aan de slag te gaan. Als mens hebben we de neiging dit soort pijn bij voorkeur te vermijden en er als het ware overheen te stappen. Met bemoedigende teksten als: ‘je hebt allemaal wel eens ergens last van’ en ‘zo erg is het nu ook weer niet’ of ‘nog even volhouden’ en de ultieme uitsmijter van dit moment: ‘alles komt goed’, spreken we onszelf en onze omgeving geruststellend toe en gaan we over tot de orde van de dag.

Gevoel en emoties vragen om aandacht

Wat er feitelijk aan de hand is, is dat je gevoel en emoties juist om aandacht vragen in plaats van om weggedrukt of genegeerd te worden. Realiseer je daarbij dat je gevoelens en emoties in jezelf aanwezig zijn en daarmee dus ook onderdeel van jou zijn, ze horen net zo bij je als al je lichaamsdelen. Ze niet serieus nemen is feitelijk het ontkennen van een stuk van jezelf. En dat kan lang goed gaan, maar leidt helaas vaak tot serieuze problemen.

Die niet gehoorde emoties en gevoelens laten zich namelijk niet zomaar naar de achtergrond duwen. Ze weten onze aandacht te trekken met signalen als: een onbestemd gevoel, vermoeidheid, een kort lontje, concentratieverlies, verdriet, boosheid en natuurlijk ook (vage) lichamelijke klachten. Een bekend rijtje wat niet zelden ook de voorbode is van burn-out verschijnselen en daarmee een reden temeer om ze serieus te nemen.

Quote Het helpt als de emoties er mogen zijn, ze moeten ‘eruit’ en dat geeft ruimte en voelt bevrijdend. Het zijn juist deze emoties die zorgen voor de verwerking, het echte loslaten is daarmee begonnen Hans van Dijk

Omdat het vaak om onverwerkte pijn en verdriet gaat kunnen we lang met deze gevoelens rondlopen. Zeker ook omdat ze lang niet altijd op de voorgrond zijn. Maar schijn bedriegt, ze zijn hoogstens in ruststand en wachten geduldig de gelegenheid af om zich weer te kunnen ‘melden’.

Het is meestal angst die mensen ervan weerhoudt om hulp te vragen en iets te gaan doen aan de onverwerkte pijn en verdriet. Ze zijn bang om iets aan te raken wat zo pijnlijk lijkt dat ze niet zien hoe ze daarmee zouden kunnen omgaan. Alsof de doos van Pandora wordt geopend. Het leven, hun leven, lijkt dan plotseling meer op een kaartenhuis waar je vooral vanaf moet blijven. Het lijkt aantrekkelijker om maar gewoon door te gaan en er maar mee te (leren) leven. Van loslaten is geen sprake.

Delen vraagt om vertrouwen

De angst is serieus te nemen en wordt minder door te delen, denk aan de uitspraak: gedeelde smart, is halve smart. Delen vraagt om vertrouwen, het is dus zaak om te delen met mensen die zonder oordeel en met aandacht naar je kunnen en willen luisteren. Dat kan in beginsel iedereen zijn die jij vertrouwt en waar je je goed bij voelt, soms moet dat een professional zijn als het te pijnlijk is of te diep zit. Door te delen worden je gevoelens en gedachten gezien en gehoord, het loslaten wordt makkelijker omdat je ze nu ook hebt ‘vastgehouden’.

In de meeste gevallen zal het delen direct al opluchting geven. Vaak komen daar ook emoties bij. Soms boosheid, soms pijn, maar vooral veel verdriet. Het helpt als de emoties er mogen zijn, ze moeten ‘eruit’ en dat geeft ruimte en voelt bevrijdend. Het zijn juist deze emoties die zorgen voor de verwerking, het echte loslaten is daarmee begonnen. Door echt te verwerken, door werkelijk los te laten ervaren we meer openheid en innerlijke vrijheid. We worden niet langer beheerst door bepaalde patronen.

Hans van Dijk uit Valkenswaard is eigenaar van Van Dijk Coaching en Consultancy in Vught