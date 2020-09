Pitbullbaasjes kiezen een beetje een raar moment voor een straatgevecht

Column Het uitzitten van een simpele Netflixse­rie is al te veel gevraagd

4 september We hebben Netflix uit. Dat wil zeggen: we kunnen er niets meer vinden dat ons voldoende boeit om langer dan een kwartier naar te kijken. Waardoor de gemiddelde zaterdagavond tegenwoordig meestal begint met het afschuiven van de verantwoordelijkheid ('zeg jij maar wat je wilt kijken'. 'Nee, kies jij maar'.) en eindigt met een serie die we allebei niet echt boeiend vinden als ruis op de achtergrond terwijl ik in slaap ben gevallen en de wederhelft lusteloos op zijn telefoon zit te pielen.