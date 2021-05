Plaats congresgebouw gemiste kans; in centrum Eindhoven kan het Brainport beter zichtbaar maken

De A2 locatie en zijn omgeving hebben veel minder profijt van elkaar dan een congreslocatie in relatie tot het centrum. Het is veel gemakkelijker om meerwaarde te creëren in het centrum. Zo functioneerde het Beursgebouw in haar gloriedagen ook. Als tijdelijke en grootschalige centrumlocatie voor winkelen, ontspanning en uitgaan. En dat naast de hoofdfunctie als zakelijke ontmoetingsplek die het had binnen de Brainport en weer voor business zorgde voor de horeca in zijn omgeving. Dat is een brede maatschappelijke meerwaarde en daarmee toevoeging aan de stad. Persoonlijk zou ik liever een congres hebben in een inspirerende stedelijke omgeving.

De A2 locatie steunt op het bereikbaarheidsprofiel van de auto. Het centrum heeft met het NS-station en daardoor de spinnenwebfunctie in het regionale HOV en busvervoer, de duurzame troef naar de toekomst. Het is dus geen slimme keuze vanuit een moderne bereikbaarheidsgedachte.

Het centrum zoekt al tijden naar de zichtbaarheid van de Brainport. De meeste bedrijven liggen in de periferie (High Tech Campus, ASML, BIC, Ekkersrijt) en nodigen niet uit tot bezoek voor een breed publiek. De gemeente heeft beleid ontwikkeld om Brainport te ervaren. In iedere ontwikkeling in het centrum probeert men met dit beleid Brainport tastbaar te laten maken. Juist met één van de meest expliciete en grootschalige functies, de congres- en beursfunctie van Brainport, wordt gekozen voor een locatie waar een burger niet of amper komt. Veel van de dienstverleners aan Brainport, zoals banken en financiers, advocaten, marketing- en reclamebureau’s, zijn gevestigd in het centrum. Daarmee creëer je een sterker dienstverleningscluster.

Het centrum zoekt naar aantrekkelijkheid en levendigheid in de avonduren en op de zondag. Hoe welkom was zo’n grootschalige functie die tienduizenden bezoekers trekt en kansen biedt voor de brede horeca in de omgeving? Wat geweldig zou het zijn als het congrescentrum onderdeel zou zijn van de DDW, DTW, Glow en de nieuwe evenementen van de toekomst?

Eerder heb ik gepleit om integraal te bouwen aan de totale stad of liever Brainport. Dat noem ik stedenbouw! Die functie moeten we versterken om als Brainport aantrekkelijk te worden voor burgers en bedrijven. We hebben 3 sterarchitecten die delen van de stad bestieren en daar prima werk doen, maar de grote plaat ontbreekt. Dat maakt deze keuze weer duidelijk.

