Plan District-E voor Stationsplein in Eindhoven maakt spoorzone onveilig

Met de titel ‘Brainport Eindhoven’ doen we het succes van de bedrijven in onze regio eigenlijk tekort. ‘Brainport Europe’ was passender geweest, maar oké, intussen wonen we wél in een heuse ‘metropoolregio’. Eén van de kartrekkers is het Eindhovense bestuur, dat bij gebrek aan een eigen visie lieden heeft aangetrokken die vinden dat de bomen wel degelijk tot in de hemel groeien.

Catharinakerk liften is humor

Toegegeven, het idee om de Catharinakerk te liften is uniek, daar moet je gewoon de humor van inzien. Datzelfde geldt voor de poging om het Nationaal Groeifonds een miljard uit de zak te kloppen voor de ‘Brainportlijn’, een regionale buslijn zonder chauffeur. Of onze burgemeester, net een burgeroorlog achter de kiezen, die onder het mom van ‘regiopromotie’ de Oranjes naar een desolate campus haalde om er een kwisje te spelen. ‘Om nooit te herhalen’, ontboezemde de koning, maar toch… we lieten de randstad weer eens een poepie ruiken. En het houdt maar niet op! Nu verrast onze Rotterdamse toezichthouder ons opnieuw met een opengewerkte Heuvel met drie gestapelde muziektempels onder een glazen stolp. Het college vindt het prima, als de huur van het muziekcentrum maar omlaag gaat.

Quote Ongewild maken we het de boefjes ook wel erg gemakke­lijk. Om van het stationsge­bied een waar inferno te maken hoeven ze enkel een lontje mee te nemen, de rest wordt knalklaar via het spoor aangevoerd Steef Hendriks

Vergeet dat provinciestadje Eindhoven! Over 20 jaar zijn we een metropool met maar liefst 270.000 zielen. Daarvoor gaan we de binnenstad verdichten, ofwel overwoekeren met tientallen wolkenkrabbers waar het groen vanaf spat. We trappen af met District-E, drie hoge torens tussen de Bijenkorf en het stationsgebouw. De gemeenteraad - deskundig of niet - is onder extreme druk gezet om het plan goed te keuren. Genoeg over gepraat immers en de bouwvakkers en bouwmaterialen zijn bijna op. Maar er zijn nog zoveel vragen! Creëren we met die autoluwe binnenstad en peperdure appartementjes niet een mekka voor bovenmodale expats, kinderloze huishoudens en pensionado’s, terwijl de wijkbewoners hun leefklimaat alleen maar zien verslechteren?

Gevarenzones van het spoor

Het bestemmingsplan van District-E is helder over de veiligheid. De torens komen goeddeels binnen de gevarenzones van het spoor te liggen en nóg minder dan nu gaan we voldoen aan de veiligheidsrichtlijnen. De realiteit liegt er niet om. Dagelijks sjokken er zo’n 60 treinwagons met giftige of explosieve stoffen vlak langs de gevels. De kans op een ‘echt’ ongeluk op het spoor kun je nog minimaliseren, maar er is ook nog zoiets als de mogelijkheid van een aanslag. Ongewild maken we het de boefjes ook wel erg gemakkelijk. Om van het stationsgebied een waar inferno te maken hoeven ze enkel een lontje mee te nemen, de rest wordt knalklaar via het spoor aangevoerd.

In het plan staan suggesties ter verhoging van de veiligheid, maar die komen eerder kolderiek dan geruststellend over. Kleinere ramen bijvoorbeeld met dikker glas, geen woningen pal langs het spoor, risicocommunicatie met bewoners, voldoende bereikbaarheid voor hulpdiensten. Conclusie: we zullen simpelweg moeten accepteren dat er in de spoorzone een catastrofe van ongekende omvang kan plaatsvinden. Als de raad dit door de vingers laat glippen, dan rest ons te hopen dat er later nooit een burgemeester hoeft te briesen dat iedereen die in 2021 de regels aan zijn laars heeft gelapt ter verantwoording wordt geroepen, om vervolgens te schreeuwen: “Dit mag nóóit meer gebeuren!”