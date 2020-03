Plan om de wereld te redden, in hanenpoten op een bierviltje

Ik zie het helemaal voor me. Busritten over eindeloze, stoffige landwegen naar gymzalen vol vlagvertoon. De kandidaat die na z’n toespraak met fans op de foto gaat, handen schudt - weliswaar een hachelijke onderneming in onzekere coronatijden - en baby’s knuffelt. Leven uit koffers. ‘s Avonds met het campagneteam dronken worden in een hotelbar, ‘s ochtends wakker worden en op het nachtkastje een paar bierviltjes aantreffen met daarop in vlekkerige hanenpoten een niet al te samenhangend plan om de wereld te redden. Ik geef toe: ik ben een hopeloze romanticus die te veel films over Amerikaanse politiek heeft gezien.