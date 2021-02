Poetin mag dan een eng mannetje zijn, Spoetnik is misschien zo slecht nog niet

Misschien, zo zat ik te denken, is er voor de echte waaghalzen onder ons - die niet zo hechten aan formaliteiten als goedkeuring door het Europees Geneesmiddelenbureau - inmiddels zelfs al wat Spoetnik op de zwarte markt te verkrijgen. Wie weet zijn er op het dark web, waar immers álles te koop is, wel schimmige zaken te doen. Of anders in donkere steegjes via jonge dealertjes op dure sneakers.